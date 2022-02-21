Аргентину охватили самые масштабные в истории лесные пожары

В Аргентине бушует самый масштабный пожар за всю историю страны, сообщает УНИАН.

Как отмечается, на северо-востоке страны горят 800 тысяч гектаров леса. Пламя быстро распространяется. За сутки охватывает около 30 тысяч гектаров.

Более тысячи пожарных и военных пока не в состоянии удержать этот процесс. Мешают сильный ветер и жара.

Выгорело уже более 10 процентов региона, под угрозой один из крупнейших национальных парков страны.

This has nothing to do with the boys, but I wanted to make known what is happening in Corrientes, a province of Argentina. (my country).

Almost the entire province is under flames and almost 100% of the animals are dying from the same.



More+#Corrientes#CorrientesNosNecesita pic.twitter.com/Mi33IEEUxi — Sharito ???? (2022 THE YEAR) (@Keiyforever21) February 21, 2022

По прогнозам синоптиков, к концу недели погода будет становиться все жарче.