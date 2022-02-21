Аргентину охватили самые масштабные в истории лесные пожары
В Аргентине бушует самый масштабный пожар за всю историю страны, сообщает УНИАН.
Как отмечается, на северо-востоке страны горят 800 тысяч гектаров леса. Пламя быстро распространяется. За сутки охватывает около 30 тысяч гектаров.
Более тысячи пожарных и военных пока не в состоянии удержать этот процесс. Мешают сильный ветер и жара.
Выгорело уже более 10 процентов региона, под угрозой один из крупнейших национальных парков страны.
По прогнозам синоптиков, к концу недели погода будет становиться все жарче.