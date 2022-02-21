В Украине продлили усиленный режим несения службы для Нацполиции
Усиленный режим несения службы полицейскими в Украине продлен до 26 февраля, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает Интерфакс-Украина.
"Усиленный режим несения службы продлен до 26 февраля", – сказал он в понедельник.
Глава Нацполиции подчеркнул:
"В настоящее время сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. И полиция работает единым механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране".
По словам Клименко, в минувшие выходные полиция совместно с Нацгвардией усилили охрану и пропускной режим на территории зоны ЧАЭС.
"Также около 2 тысяч полицейских охраняют 245 объектов критической инфраструктуры в государстве", - подчеркнул он.
Также Клименко отметил:
"Конечно, усиленный режим несения службы – это большая нагрузка для полицейских. И мы стараемся скорректировать графики дежурств таким образом, чтобы у полицейских было время на отдых".
Глава Нацполиции заверил, что каждый полицейский понимает важность своей службы и добросовестно выполняет свои обязанности ради спокойствия и правопорядка внутри страны. При этом Клименко сообщил, что по итогам работы в усиленном режиме на минувшей неделе уровень преступности в Украине снизился в среднем на 15%.