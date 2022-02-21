Корейский финансовый холдинг запустит фонд с фокусом на криптопродукты

Входящая в крупнейший финансовый конгломерат Южной Кореи KB Financial Group управляющая компания KB Asset Management анонсировала запуск ориентированного на розничных клиентов фонда с фокусом на криптопродукты в виде индексов и ETF, сообщает ForkLog.

В настоящее время финансовые организации в стране ограничены в предоставлении прямого доступа к новому классу активов.

Фирма сформировала комитет по подготовке к управлению цифровыми активами. Структура займется исследованиями рынка, разработкой инвестиционных стратегий, а также оценками риска и вопросами соблюдения требований для инвестиционных фондов.

Предполагается, что создаваемые продукты будут обладать низкой корреляцией с традиционными активами и в них направят часть управляемых фирмой пенсионных накоплений.

Согласно сайту компании, в феврале под управлением KB Asset Management находились активы на сумму $94 млрд.