В ФСБ заявили, что украинский снаряд разрушил погранпункт в РФ

В РФ заявили, что выпущенный из Украины снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области. Об этом, ссылаясь на ведомство, сообщает РИА Новости.

"Двадцать первого февраля в 9:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов <...>, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы", — говорится в релизе.

В тексте отмечается, что пострадавших нет, на месте работают саперы.