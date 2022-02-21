Украина должна настаивать на миротворческой миссии ООН на Донбассе – Порошенко

Пятый президент и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления на согласительном совете в очередной раз подчеркнул необходимость введения миротворческой миссии ООН на Донбассе, сообщает Деловая столица.

Он призвал власти инициировать этот вопрос для рассмотрения на саммите безопасности и сообщил, что передаст свои наработки шестому президенту Владимиру Зеленскому.

"Саммит Украины и США, наших союзников с одной стороны, России с другой стороны, о которой мы услышали вчера, безусловно это важное событие. Которое, во-первых, оставляет нам надежду на дипломатическое урегулирование российской угрозы, к чему стремятся все украинцы и весь мир. С другой стороны, дает нам определенное время для того, чтобы мы лучше подготовились к любому сценарию. И относительно саммита — я не хочу обнародовать, но я передам Зеленскому наши развернутые предложения" , — сказал Порошенко.

По его словам, первое, что нужно сделать для того, чтобы снять напряжение – это поднять на этом саммите вопрос о направлении на оккупированную часть Донбасса "голубых касок ООН".

"В этом смысле очень обнадеживающим является заявление китайского министра иностранных дел в Мюнхене о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины" , — напомнил пятый президент.

Он напомнил, что в свое время руководство Украины глубоко проработало вопрос о миротворцах.

"Я подчеркиваю поддержку этого вопроса Соединенными Штатами, Францией и Германией. Мы получили заверения, что Китай точно не воспользуется правом вето. И Россия должна быть поставлена в условия, когда у нее не будет другого выхода, кроме как как проголосовать за эту позицию" , – считает Порошенко.