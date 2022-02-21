Украина должна настаивать на миротворческой миссии ООН на Донбассе – Порошенко
Пятый президент и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления на согласительном совете в очередной раз подчеркнул необходимость введения миротворческой миссии ООН на Донбассе, сообщает Деловая столица.
Он призвал власти инициировать этот вопрос для рассмотрения на саммите безопасности и сообщил, что передаст свои наработки шестому президенту Владимиру Зеленскому.
"Саммит Украины и США, наших союзников с одной стороны, России с другой стороны, о которой мы услышали вчера, безусловно это важное событие. Которое, во-первых, оставляет нам надежду на дипломатическое урегулирование российской угрозы, к чему стремятся все украинцы и весь мир. С другой стороны, дает нам определенное время для того, чтобы мы лучше подготовились к любому сценарию. И относительно саммита — я не хочу обнародовать, но я передам Зеленскому наши развернутые предложения", — сказал Порошенко.
По его словам, первое, что нужно сделать для того, чтобы снять напряжение – это поднять на этом саммите вопрос о направлении на оккупированную часть Донбасса "голубых касок ООН".
"В этом смысле очень обнадеживающим является заявление китайского министра иностранных дел в Мюнхене о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", — напомнил пятый президент.
Он напомнил, что в свое время руководство Украины глубоко проработало вопрос о миротворцах.
"Я подчеркиваю поддержку этого вопроса Соединенными Штатами, Францией и Германией. Мы получили заверения, что Китай точно не воспользуется правом вето. И Россия должна быть поставлена в условия, когда у нее не будет другого выхода, кроме как как проголосовать за эту позицию", – считает Порошенко.
"То же самое касается и возвращения к Дорожной карте Минских договоренностей, которая предусматривает принцип "security first" – во-первых безопасность. Есть российский нарратив с так называемой "формулой Штайнмайера" и искажением, точно способствующим потере части суверенитета Украины. Ни в каком случае мы не можем пойти на условия России и дать себя обмануть. Есть четко установленный приоритет: система безопасности в Европе может держаться только на старой, проверенной временем основе — НАТО с включением в блок Украины. Это лучше любого ядерного оружия", — подчеркнул Порошенко.