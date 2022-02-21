"Не имеем никакого отношения": Данилов об обстреле погранпункта в РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал ситуацию на Донбассе и обвинения РФ в обстреле пограничного пункта в Ростовской области﻿. Об этом он рассказал журналистам в понедельник, сообщает Деловая столица.

"Мы целиком осознаем что происходит, вы знаете, что у президента Украины все вопросы на контроле, мы в ежедневном режиме собираемся и информируем президента, все органы безопасности и обороны работают 24/7 без выходных" , — напомнил он.

По его мнению, обстрел был спланированным давно российским заданием. При этом он отметил, что "наши военные могут отвечать, вести огонь в ответ только в случае, если есть угроза жизни нашим военным" .