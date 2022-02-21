"Не имеем никакого отношения": Данилов об обстреле погранпункта в РФ
Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал ситуацию на Донбассе и обвинения РФ в обстреле пограничного пункта в Ростовской области. Об этом он рассказал журналистам в понедельник, сообщает Деловая столица.
"Мы целиком осознаем что происходит, вы знаете, что у президента Украины все вопросы на контроле, мы в ежедневном режиме собираемся и информируем президента, все органы безопасности и обороны работают 24/7 без выходных", — напомнил он.
По его мнению, обстрел был спланированным давно российским заданием. При этом он отметил, что
"наши военные могут отвечать, вести огонь в ответ только в случае, если есть угроза жизни нашим военным".
"Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать что угодно, и мы к этому готовы, более того, к этому готов мир. Спровоцировать нас на активные действия не выйдет", – добавил секретарь СНБО.