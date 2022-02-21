В МИД Австрии выступил против превентивных санкций в отношении РФ

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что выступает против введения санкций против РФ "заранее", сообщает РИА Новости.

"Санкции - это реакция, своего рода наказание, их нельзя и не следует вводить заранее. Мы в ЕС всегда говорили, что будем реагировать соразмерностью на акт агрессии, и должны этому следовать. Я считаю правильным подход не оглашать заранее детально, как будет выглядеть этот санкционный пакет" , - сказал Шалленберг по прибытии на саммит глав МИД ЕС в Брюсселе.

Также он прокомментировал недавнее обострение на Донбассе.

"На контактной линии зафиксирован крупнейший рост нарушений с 2015 года, но, к сожалению, это было и в прошедшие годы - это еще не военная агрессия России" , - заявил австрийский министр.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз уже подготовил проект пакета антироссийских санкций. Однако высокопоставленный европейский представитель пояснил, что процедура формального обсуждения этих санкций может начаться только в случае вторжения России против Украины.