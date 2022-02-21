Украина выступает за дипломатический путь – Данилов об ОРДЛО
Украина не может вести военных действий против сограждан в ОРДЛО, приветствуется только дипломатическое разрешение ситуации, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Интерфакс-Украина.
"Наше задание очень простое: мирным путем вернуть временно оккупированные РФ территории. Мы не можем вести военных действий против части нашего населения (в ОРДЛО – ред). Мы приветствуем, чтобы дипломатическим путем разрешились все вопросы", - заявил Данилов на пресс-конференции в рамках национального форума "Безопасные и состоятельные громады будущего".
Он добавил, что Украина не причастна к обострению ситуации в ОРДЛО, а украинские военные открывают огонь только в случае угрозы из жизни.
"Желание РФ спровоцировать нас на боевые действия не реализуется … Мы должны сохранять спокойствие, не поддаваться панике. Сегодня идет очень массированная информационная кампания против нашей страны. Происходят определенные кибератаки каждый день. Мы понимаем, что и как нам нужно делать. Главное, что наше общество и военные готовы к любым вызовам. Главное, чтобы мы спокойно выдержали те провокации, которые сегодня осуществляются со стороны РФ", - сказал он.