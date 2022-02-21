Украина выступает за дипломатический путь – Данилов об ОРДЛО

Украина не может вести военных действий против сограждан в ОРДЛО, приветствуется только дипломатическое разрешение ситуации, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наше задание очень простое: мирным путем вернуть временно оккупированные РФ территории. Мы не можем вести военных действий против части нашего населения (в ОРДЛО – ред). Мы приветствуем, чтобы дипломатическим путем разрешились все вопросы" , - заявил Данилов на пресс-конференции в рамках национального форума "Безопасные и состоятельные громады будущего".

Он добавил, что Украина не причастна к обострению ситуации в ОРДЛО, а украинские военные открывают огонь только в случае угрозы из жизни.