Харьковская область готова принять жителей ОРДЛО

Харьковская область готова принять жителей ОРДЛО
Фото: facebook.com/KharkivRegionalStateAdministration

В случае необходимости Харьковская область готова принять жителей Донецкой и Луганской областей, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил глава областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Соответствующие планы согласованы, обновлены. Мы провели консультации с городом. Мы готовы принимать наших людей. Пожалуйста, если в этом будет необходимость. Также я хочу подчеркнуть, что у нас абсолютно все службы мобилизованы, все структуры. И мы готовы к любым вызовам", - сказал Синегубов на аппаратном совещании в понедельник.

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