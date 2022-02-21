Харьковская область готова принять жителей ОРДЛО
В случае необходимости Харьковская область готова принять жителей Донецкой и Луганской областей, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом заявил глава областной государственной администрации Олег Синегубов.
"Соответствующие планы согласованы, обновлены. Мы провели консультации с городом. Мы готовы принимать наших людей. Пожалуйста, если в этом будет необходимость. Также я хочу подчеркнуть, что у нас абсолютно все службы мобилизованы, все структуры. И мы готовы к любым вызовам", - сказал Синегубов на аппаратном совещании в понедельник.