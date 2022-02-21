Кремль назвал фейком "расстрельные списки" украинцев

Сообщения о якобы российском списке украинцев, которые подлежат "уничтожению и отправке в лагеря" в случае вторжения в Украину являются вымыслом и фейком. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Вы понимаете, что это абсолютная утка, что это ложь? Это абсолютный вымысел, такого списка не существует, это фейк" , - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее США отправили письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором американская сторона утверждает, что РФ якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае вторжения.