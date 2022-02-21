Стефанчук об агрессии РФ: мы готовы к любому развитию событий

Спикер Рады Руслан Стефанчук сделал заявление на фоне угрозы вторжения России в Украину. Рада готова к любому развитию событий.﻿ Об этом, ссылаясь на брифинг председателя Рады, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

По его словам, процедура четко прописана.

"Мы готовы к любому развитию событий, в том числе и в вопросе введения специальных положений в Украине... Этому должен предшествовать указ президента, который будет рассмотрен в ВР, но я очень надеюсь, что до этого мы не дойдем. Украина никогда не была склонна решать какие-либо вопросы военным путем" , – заявил Стефанчук.

Ранее глава Минобороны заявил, что на сегодня нет оснований введения военного положения в Украине на фоне угрозы российского вторжения.