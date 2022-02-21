Ирригатор: модный гаджет или польза для зубов

Водные ирригаторы для чистки зубов уже заполонили полки стоматологических кабинетов и магазинов. Хотя их популярность высока, попробуем разобраться, удаляет ли ирригатор налет на зубах лучше, чем обычная нить и щетка, сообщает WomFire.

Эти устройства используют струю воды для удаления налета и пищи с десен и зубов. Ирригатор использует двигатель и насосную систему, чтобы стрелять струей под давлением из пластикового наконечника. Давление помогает удалить загрязняющие вещества с внутренней части рта, которые затем смываются водой. В итоге вы получите тот же эффект, что и при чистке зубной нитью, но без царапин на зубах и деснах.

Ирригатор удаляет налет лучше, чем зубная нить?

Ирригаторы действительно удаляют зубной налет, за что получили знак качества стоматологической ассоциации ADA. Но вопрос о том, удаляют ли ирригаторы зубной налет лучше, чем традиционная нить, остается спорным.

Одно исследование показало, что водные флоссы уменьшают общий налет во рту на 74,4% и апроксимальный кариес между зубами на 81,6%. Нить справилась с этими задачами только на 57,7% и 63,4% соответственно. Согласно этому исследованию, ирригатор удаляет налет лучше, чем зубная нить.

В основном в ирригаторе нуждаются обладатели чувствительных десен или брекетов. Традиционная нить намного дешевле и может быть столь же эффективной.