Страховка рейсов подорожает: как изменятся цены на авиабилеты

Удорожание страховки авиарейсов в связи с возможным вторжением России в Украину повлияет на стоимость билетов. Однако не критически, сообщает Обозреватель.

Об этом во время брифинга рассказал CEO "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне. Он отметил: существенного роста цен на авиабилеты ждать не стоить по причине их формирования рынком – в частности, количеством пассажиров и спросом, – а не стоимостью страховки.

"Одним из существенных условий по изменению страхования является удорожание услуги страховки с учетом рисков. Поэтому это отражается некоторым образом на стоимости билетов. Но, тем не менее, стоимость перелетов всегда определяется рынком – количеством пассажиров, спросом и предложением. Поэтому значительного смещения в сторону удорожания билетов не будет " , – отметил он.

В свою очередь, министр инфраструктуры Александр Кубраков на том же брифинге рассказал, что упраздненные иностранными авиакомпаниями рейсы будут выполнять украинские перевозчики. Также он заверил: Украина полностью контролирует ситуацию с отменой рейсов иностранными авиакомпаниями.

"Государство работает над оперативным замещением отмененных рейсов украинскими авиаперевозчиками. В настоящее время обеспечены авиаперевозки Украины, в частности, с ключевыми европейскими городами. Кардинальных изменений не наблюдается" , – отметил он.

Напомним: немецкий авиаперевозчик Lufthansa и его дочерняя компания – швейцарская SWISS – с 21 февраля приостанавливают полеты в Киев на фоне сложной ситуации вокруг Украины. Рейсы обеих компаний отменены до конца февраля.

Ранее же все свои рейсы из Парижа в Киев отменил до 28 февраля испанский лоукостер Vueling. Также о приостановке полетов на прошлой неделе также объявила нидерландская KLM.

А Turkish Airlines "в связи с ситуацией, сложившейся в Украине" разрешила своим пассажирам вернуть или обменять билеты в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев в период с 13 по 28 февраля.

Тем не менее, по информации аэропорта "Борисполь", многие компании продолжают осуществлять рейсы в Украину и из нее. В частности, речь идет о: