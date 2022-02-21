Резников: Признание "ЛДНР" Россией - это вторжение

Признанием самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Россия прямо нарушит территориальную целостность и суверенитет Украины, заявил в понедельник, 21 февраля, министр обороны Алексей Резников, сообщает Корреспондент.

"Если они завтра или послезавтра или после послезавтра признают эти террористические группирования, которые там называют себя республиками, они прямо нарушат территориальную целостность и суверенитет Украины. Это уже будет нарушением общепризнанных норм международного права, и это будет означать, что, по сути, это и есть pretext, как говорят на английском языке, для потенциального вторжения через какое-то там введение каких-то миротворцев или чего-то такого, как там они будут это называть" , - сказал он.

В таком случае, считает министр, международное сообщество будет иметь полное право на введение санкций против РФ.

Резников подчеркнул, что сам факт признания еще не означает автоматический открытый ввод войск ВС РФ на территорию ОРДЛО.

"Потому что для того, чтобы принять решение о введении войск, они должны определиться, что они их вводят на территорию Украины" , - пояснил министр.

Глава Минобороны призвал партнеров опубликовать список санкций в отношении России.

"Даже факт, условно говоря, подписания согласия на признание псевдореспублик - это тоже уже основание включать режим санкций. Но мы убеждены, что санкции для режима Кремля - это угроза. Мы убеждены, что даже факт обнародования этого списка, какие именно жесткие санкции их ждут, это уже будет способ сдерживания. И мы были бы рады, если бы наши партнеры опубликовали этот перечень, хотя бы его часть" , - заявил Резников.

Напомним, на прошлой неделе Госдума России приняла постановление о направлении президенту страны обращения о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".