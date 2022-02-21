Skype получит важную функцию в свежем обновлении

Команда, работающая над развитием мессенджера Skype, сообщила об изменении политики использования программы. Теперь пользователи, попавшие в затруднительное положение, смогут позвонить в экстренные службы, сообщает 24 Канал.

Речь идет о номере 911 и пока функция будет доступна только пользователям программы в Соединенных Штатах Америки. Также возможность позвонить по телефону 911 будет предоставляться с некоторыми ограничениями.

В первую очередь она будет полезна пользователям, у которых сохранилось стабильное интернет-соединение, но при этом они по какой-то причине потеряли доступ к смартфонам или стационарным телефонам.

Известно, что аналогичная функциональность уже поддерживается в других странах:

Австралии,

Великобритании,

Дании

и Финляндии.

Подробнее о новой функции

Создатели Skype отмечают, что сервис не работает как традиционный телефон. Пользователям рекомендуется не прибегать к программе для вызова экстренных служб, если они находятся за пределами домашнего региона, поскольку звонок может быть неправильно перенаправлен.

Дополнительно уточняется, что в отличие от ситуации, в которой обычный телефон продолжит работать, в случае Skype возможны перебои с работой самого сервиса, отключение электроэнергии, ведущее к отключению компьютера или потеря интернет-соединения.

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