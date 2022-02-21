В "ДНР" объявили режим ЧС из-за прекращения водоснабжения

В так называемом "ДНР" объявили чрезвычайную ситуацию "государственного уровня" из-за остановки насосной станции и прекращения централизованного питьевого водоснабжения, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что без воды в республике остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов, включая больницы.

Как сообщили в местном МЧС, для населения организовали подвоз технической воды, сейчас проводят работы по подключению системы к подземным скважинам.