VW e-up! вернется в модельный ряд компании

Городской хэтчбек е-up! от компании Volkswagen долгое время отсутствовал в дилерской сети бренда. Но в нынешнем году немецкий производитель намерен возобновить производство модели, чтобы составить конкуренцию с продукцией французского альянса Renault-Nissan, сообщает Обозреватель.

По данным автопроизводителя, продажи миниатюрных электромобилей прекратили в конце 2020 года из-за того, что сроки поставки к потребителям увеличились до 16 месяцев. Производство продолжилось в 2021 году, чтобы устранить отставание, а теперь компания намерена возобновить продажи в Германии и других странах Европы.

Компания Volkswagen намерена возобновить продажи e-up! в Германии и других странах Европы. Источник: Volkswagen

Хэтчбек е-up! является самым маленьким в линейке электромобилей, занимая место ниже VW ID.3. На сегодняшний день по всему миру было реализовано более 80 тысяч e-up! В 2021 году в Германии он занял второе место по количеству регистраций в категории электрокаров.

В настоящее время модель предлагается в Германии в единственной комплектация Style Plus за 26895 евро. Эта цена включает НДС (19%), но не учитывает субсидию от государства в размере 9570 евро.

На европейском рынке на электрический кроссовер Dacia Spring уже поступило более 46 тысяч заказов. Источник: Dacia

Автомобиль оснащен аккумулятором емкостью 32,2 кВтч, который позволяет проехать на одной зарядке порядка 258 км (по стандарту WLTP). Зарядное устройство постоянного тока мощностью 40 кВт позволит пополнить АКБ до 80% за час.

Стоит отметить, что пока Volkswagen решает производственные проблемы, на европейском рынке активно продвигается электрический кроссовер Dacia Spring, на который уже поступило более 46 тысяч заказов.