Еще две авиакомпании отменили рейсы из Киева

К ряду авиакомпаний, которые на фоне российской угрозы отменили свои рейсы в и из Украины, добавились Air France и Vueling, сообщает Экономическая правда.

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал в ходе пресс-брифинга.

По его словам, в настоящее время обеспечено авиасообщение Украины с ключевыми европейскими городами.

МАУ уже открыла продажу билетов и увеличила емкость самолетов на дополнительных рейсах из Киева в Мюнхен и Женеву – это рейсы, которые временно отменила авиакомпания Lufthansa Group.

Немецкий авиаперевозчик в процессе передачи возможности перевозки пассажиров по ее рейсам в и из Украины компаниям-членам Star Alliance (LOT, SAS, Turkish Airlines и другие) и другим партнерам.

"Также решение об отмене собственных рейсов из Киева в Париж приняли компании Air France и Vueling" , - сообщил Кубраков.

При этом, отметил он, МАУ будет продолжать рейсы по маршруту Киев — Париж на большем воздушном судне.