Гетманцев призвал олигархов поддержать повышение ренты на газ

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что дополнительные поступления ренты за добычу газа «очень нужны государству». Бизнес выступает против резкого повышения ренты, сообщает Новое время.

"Я хочу обратиться к нашим самым богатым согражданам, нашим самым богатым патриотам — а я уверен, что все они патриоты, — чтобы они поддержали предложение Кабинета Министров о направлении части сверхприбыли, которую получают газодобывающие компании, на военных. Эти деньги очень нужны государству" , — заявил Гетманцев на заседании согласительного совета парламента.

По его словам, речь идет о 30 млрд грн в год.

"Это деньги, которые образуются в результате перераспределения сверхприбыли в сумме от $400 и выше от продажи газа, который добывается нашими согражданами, нашими патриотами" , — сказал нардеп.

Глава налогового комитета парламента добавил, что «здесь нет места для торга, здесь нет места для применения олигархических практик и политического влияния » .

"Если у нас с вами будет Украина, вы получите эти прибыли в будущем. Если Украины не будет, вы потеряете все, так же, как потеряем все и мы" , — подчеркнул Гетманцев.

Какие изменения может одобрить Рада

В Верховной Раде зарегистрировано ряд законопроектов, которыми предлагается привязать рентную плату за добычу природного газа к цене его реализации. Основной законопроект внес Гетманцев, законопроект 7038−1 инициировал премьер Денис Шмигаль, а законопроект 7012−2 — нардеп от Слуги народа Александр Завитневич. Правительственный законопроект предполагает еще более высокие рентные ставки, чем проект Гетманцева. Целью повышения ренты Кабмин в своем законопроекте указал «содействие развитию рынка внутренних перевозок авиационным транспортом, повышение уровня доступности авиационных перевозок на внутреннем рынке и удешевление их стоимости».

Законопроект Кабмина предусматривает, что дифференцированная ставка ренты на добычу газа будет применяться с марта 2022 года. В ходе расчета налогооблагаемой базы будет учитываться наибольшая из трех величин стоимости газа:

— средняя таможенная стоимость импортного природного газа;

— стоимость газа на европейском хабе Trading Hub Europe;

— стоимость газа на украинских товарных биржах.

Размеры рентных ставок предлагаются следующие:

— на добытый с глубины до 5 км газ — от 29% при цене до $200 за 1 тыс. м куб до 74% при цене свыше $1000 — вместо нынешних 29% вне зависимости от цены;

— добытый с глубины свыше 5 км газ — от 14% при цене до $200 за 1 тыс. м куб до 59% при цене свыше $1000 — вместо нынешних 14% вне зависимости от цены;

— добытый из новых скважин на глубине до 5 км газ — от 12% при цене до $200 за 1 тыс. м куб до 67% при цене свыше $1000 — вместо нынешних 12% вне зависимости от цены;

— добытый из новых скважин на глубине свыше 5 км — от 6% при цене до $200 за 1 тыс. м куб до 53% при цене свыше $1000 — вместо нынешних 6% вне зависимости от цены.

Авторы законопроектов ожидают роста поступления от ренты на 239 млрд грн. 157,9 млрд грн планируют потратить на меры по стабилизации рынка природного газа. Также законопроект предусматривает снижение НДС для внутренних авиаперевозчиков с 20 до 7% до конца 2024 года.

Почему бизнес против

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили 16 февраля, что предложенное увеличение ставок приведет к увеличению максимальной кумулятивной доли налогов в цене до 75% для неглубоких скважин и до 64% ​​для глубоких скважин, что, по мнению газодобывающих компаний, приведет к полной остановке инвестиций в отрасль, а дефицит оборотного капитала приведет к снижению капитальных затрат.