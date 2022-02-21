Вопросы Украины без нас никто не может решать – Данилов
Украинский вопрос без Украины никто не будет решать. Об этом, ссылаясь на брифинг секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова., сообщает УНИАН.
"Если Путин будет встречаться с Байденом, если там будет решаться вопрос нашей страны, то без нас никто вопрос решить не может. Это будет происходить только при нашем участии. Наша позиция, позиция нашего президента четкая", – сказал чиновник.
Ранее Алексей Данилов сообщил, что российская сторона постоянно пытается спровоцировать Вооруженные Силы Украины на масштабный ответ, чтобы создать повод для вторжения.