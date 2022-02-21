Экс-звезда АПЛ нашел новый скромный клуб

Бывший игрок лондонского "Арсенала" и сборной Англии Джек Уилшер нашел новый клуб. Полузащитник подписал контракт с датским клубом "Орхус", пишет Андрей Вырва, РБК-Украина.

Соглашение заключено до конца сезона 2021/2022 с возможностью продления еще на год.

Футболист будет выступать под номером 10.

"Я нахожусь в том месте в своей карьере, где мне нужно начать снова после тяжелого периода и это возможность, которую мне предложили в "Орхусе". За это я очень благодарен, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать ожидания" , – заявил Уилшер.

Спортивный директор

"Орхуса" Стиг Инге Бьорнебю прокомментировал подписание контракта с Уилшером. "Джек не нуждается в дополнительной презентации, и он продемонстрировал свою ценность как на клубном, так и на национальном уровнях за последние 10 лет. Поэтому, когда появилась возможность привезти его сюда, в "Орхус", мы не сомневались, что хотим этого" , – сказал Бьорнебю.

В настоящее время "Орхус" находится на седьмой позиции в чемпионате Дании.

Лучший молодой футболист Англии по версии ПФА: 2011 год.

Напомним, что "Динамо" переиграло чемпиона Латвии в последнем матче на сборах.

К слову, раньше подвели итоги спортивной недели в Украине и мире.