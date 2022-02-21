В Украине развернут военно-тренировочную миссию ЕС

Министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе приняли политическое решение о развертывании в Украине небоевой военно-тренировочной миссии ЕС, что будет мощным сигналом политической поддержки, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров ЕС по иностранным делам.

"Мы договорились сегодня, что Европейский Союз развернет в Украине совещательную тренировочную военную миссию. Параметры этой миссии и время её развертывания ещё будут уточняться, но принципиально решение принято. Это будет важный политический сигнал об увеличении присутствия Европейского Союза в Украине, о начале такого сотрудничества именно в военной сфере" , – отметил Кулеба.

Он особо подчеркнул, что предстоящая миссия ЕС будет совещательно-тренировочной и не будет иметь боевых подразделений.

Как сообщалось, в Брюсселе проходит заседание Совета министров ЕС по иностранным делам, одним из главных вопросов которого является рассмотрение кризиса в области безопасности, сложившегося вследствие военного наращивания России вдоль границ Украины.