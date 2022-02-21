Телескоп NASA сфотографировал слияние галактик

Космический телескоп Hubble, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), поделился очередным уникальным кадром. В этот раз он сфотографировал слияние трех галактик, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Галактики IC 2431, слияние которых зафиксировал Hubble, расположены на расстоянии 681 млн светловых лет от нашей планеты в созвездии Рака.

На фотографии можно увидеть массу вихрей и пыли, которые сливаются в одно целое. Также телескоп смог зафиксировать и смесь звездообразования, которые были вызваны взаимодействием галактик.