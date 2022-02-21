Юлия Меньшова показала редкие семейные кадры

Сегодня звезда фильма "Москва слезам не верит" отмечает 80-летие. Одной из первых актрису поздравила любимая дочь, сообщает Сегодня.

Юлия Меньшова посвятила Вере Алентовой трогательный пост в соцсети. Также телеведущая поделилась снимками, на которых Вера Алентова со своими внуками – 25-летним Андреем и 18-летней Таисией.

Вера Алентова с внуком. / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Вера Алентова с внучкой. / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Дочь известно режиссера напомнила, что Вера Алентова свой юбилей отметит на сцене, премьерой нового спектакля. По словам Меньшовой, в нем актриса предстанет искрящимся фейерверком.