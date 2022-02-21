Качество зрения: что повышает риск катаракты

Катаракта – одна из самых частых причин слепоты. Нарушение зрения при ней вызвано прогрессирующим помутнением хрусталика, в норме прозрачного. Заболевание преимущественно связано с возрастом и чаще всего развивается после 50–55 лет, сообщает Профиль.

Но может возникать и раньше, особенно если имеются факторы риска. Помимо возраста, они включают:



диабет;

травмы глаза;

экстремальное или избыточное воздействие солнечного света;

курение;

ожирение;

использование некоторых лекарств;

повышенное артериальное давление;

чрезмерное употребление алкоголя.

Симптомы катаракты

Заболевание развивается медленно. Начальная стадия может развиваться годами, и многие могут не обращать внимания на первые симптомы катаракты. Ими могут быть:

ослабленное восприятие цветов;

повышение чувствительности к яркому свету;

ухудшение зрения в темное время суток;

туман перед глазами;

затруднение при чтении мелкого шрифта;

появление перед глазами мелькающих полос или пятен;

раздваивание изображения или искажение его очертаний.

При появлении любого из этих симптомов рекомендуется обратиться к врачу. Взрослые должны проходить комплексную проверку зрения каждые два года, если иное не рекомендовано офтальмологом. После 60 лет рекомендуется проверять зрение раз в год.

Скрининг обычно включает:

визометрию – диагностику остроты зрения;

рефрактометрию – измерение рефракции (преломляющей способности оптической системы глаза) с помощью специальной аппаратуры;

обследование с помощью щелевой лампы – в этом случае можно осмотреть роговицу, радужную оболочку, в деталях изучить состояние хрусталика – и другие процедуры.

Некоторые возрастные изменения глаз доставляют неудобство, однако не представляют большой опасности для здоровья глаз. Но есть и те, которые могут быть связаны с серьезными проблемами и быть угрозой для зрения.