Качество зрения: что повышает риск катаракты
Катаракта – одна из самых частых причин слепоты. Нарушение зрения при ней вызвано прогрессирующим помутнением хрусталика, в норме прозрачного. Заболевание преимущественно связано с возрастом и чаще всего развивается после 50–55 лет, сообщает Профиль.
Но может возникать и раньше, особенно если имеются факторы риска. Помимо возраста, они включают:
- диабет;
- травмы глаза;
- экстремальное или избыточное воздействие солнечного света;
- курение;
- ожирение;
- использование некоторых лекарств;
- повышенное артериальное давление;
- чрезмерное употребление алкоголя.
Симптомы катаракты
Заболевание развивается медленно. Начальная стадия может развиваться годами, и многие могут не обращать внимания на первые симптомы катаракты. Ими могут быть:
- ослабленное восприятие цветов;
- повышение чувствительности к яркому свету;
- ухудшение зрения в темное время суток;
- туман перед глазами;
- затруднение при чтении мелкого шрифта;
- появление перед глазами мелькающих полос или пятен;
- раздваивание изображения или искажение его очертаний.
При появлении любого из этих симптомов рекомендуется обратиться к врачу. Взрослые должны проходить комплексную проверку зрения каждые два года, если иное не рекомендовано офтальмологом. После 60 лет рекомендуется проверять зрение раз в год.
Скрининг обычно включает:
Некоторые возрастные изменения глаз доставляют неудобство, однако не представляют большой опасности для здоровья глаз. Но есть и те, которые могут быть связаны с серьезными проблемами и быть угрозой для зрения.