Качество зрения: что повышает риск катаракты

Качество зрения: что повышает риск катаракты
Фото: Рexels

Катаракта – одна из самых частых причин слепоты. Нарушение зрения при ней вызвано прогрессирующим помутнением хрусталика, в норме прозрачного. Заболевание преимущественно связано с возрастом и чаще всего развивается после 50–55 лет, сообщает Профиль.

Но может возникать и раньше, особенно если имеются факторы риска.  Помимо возраста, они включают:

  • диабет;
  • травмы глаза;
  • экстремальное или избыточное воздействие солнечного света;
  • курение;
  • ожирение;
  • использование некоторых лекарств;
  • повышенное артериальное давление;
  • чрезмерное употребление алкоголя.

Симптомы катаракты

Заболевание развивается медленно. Начальная стадия может развиваться годами, и многие могут не обращать внимания на первые симптомы катаракты. Ими могут быть:

  • ослабленное восприятие цветов;
  • повышение чувствительности к яркому свету;
  • ухудшение зрения в темное время суток;
  • туман перед глазами;
  • затруднение при чтении мелкого шрифта;
  • появление перед глазами мелькающих полос или пятен;
  • раздваивание изображения или искажение его очертаний.

При появлении любого из этих симптомов рекомендуется обратиться к врачу.  Взрослые должны проходить комплексную проверку зрения каждые два года, если иное не рекомендовано офтальмологом. После 60 лет рекомендуется проверять зрение раз в год.

Скрининг обычно включает:

  • визометрию – диагностику остроты зрения;
  • рефрактометрию – измерение рефракции (преломляющей способности оптической системы глаза) с помощью специальной аппаратуры;
  • обследование с помощью щелевой лампы – в этом случае можно осмотреть роговицу, радужную оболочку, в деталях изучить состояние хрусталика – и другие процедуры.

    • Некоторые возрастные изменения глаз доставляют неудобство, однако не представляют большой опасности для здоровья глаз. Но есть и те, которые могут быть связаны с серьезными проблемами и быть угрозой для зрения.

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