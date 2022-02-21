В Украине запустили Telegram-бот с рекомендациями на случай военного вторжения

В Украине запустили Telegram-бот "Готовий до всього". В нем содержатся рекомендации на случай военного вторжения, сообщает Лига.net.

В боте﻿ есть такие разделы:

- "Как выжить гражданскому" с правилами поведения во время военных действий и планирования общей стратегии с близкими;

- "Иду защищать страну", где описан порядок вступления в территориальную оборону, ВСУ и с данными о партизанском движении;

- "Опасные ситуации" с советами, как реагировать на сирены и сообщения о боевых действиях;

- "Что подготовить и купить" – рекомендации по тревожному чемоданчику и домашним животным.

Бот подготовлен на основе памятки для семьи "Как действовать в кризисной ситуации" волонтерской группы #миготові, брошюры Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, руководства для гражданского населения и материалов в СМИ.