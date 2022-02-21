Кабмин намерен смягчить карантинные ограничения с апреля

Кабинет Министров намерен смягчить карантинные ограничения с апреля. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Кабинета Министров по итогам селекторного совещания по противодействию распространению на территории Украины коронавируса, сообщает Українські Новини.

"Ряд европейских стран уже смягчают карантинные меры для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль поручил Минздраву проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидемической ситуации и рекомендаций стран Европейского Союза и при необходимости внести изменения в требования, которые будут действовать после 31 марта в "оранжевых" и "зеленых" зонах с учетом весенне-летнего периода.