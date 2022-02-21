В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух украинских БМП

Минобороны РФ утверждает, что убило пять человек-диверсантов, которые "пытались проникнуть на территорию РФ с Украины", сообщает РИА Новости.

Ведомство заявляет, что российские военные и пограничники "предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины" , сообщили в пресс-службе Южного военного округа.