В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух украинских БМП

В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух украинских БМП
Фото: Facebook

Минобороны РФ утверждает, что убило пять человек-диверсантов, которые "пытались проникнуть на территорию РФ с Украины", сообщает РИА Новости.

Ведомство заявляет, что российские военные и пограничники "предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины", сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

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"Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины", — отметили там.
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