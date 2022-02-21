В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух украинских БМП
Минобороны РФ утверждает, что убило пять человек-диверсантов, которые "пытались проникнуть на территорию РФ с Украины", сообщает РИА Новости.
Ведомство заявляет, что российские военные и пограничники
"предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины", сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины", — отметили там.