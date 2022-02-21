В Украине опровергли информацию Минобороны РФ об уничтожении своих БМП

Минобороны РФ утверждает, что убило пять человек-диверсантов, которые "пытались проникнуть на территорию РФ с Украины", сообщает РИА Новости.

Ведомство заявляет, что российские военные и пограничники "предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины" , сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины", — отметили там.

В свою очередь, эту информацию уже опроверг советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Решительно опровергаю фейк российской пропаганды про то, что пятеро украинских диверсантов на двух БМП напали на российскую Погранзаставу и были уничтожены", – написал он на своем Телеграм-канале﻿.

Кроме того, УНИАН﻿ сообщает, что в штабе ООС также опровергли информацию о том, что "диверсанты ВСУ перешли границу России" .

"Там физически не могло появиться ни нашей техники, ни военнослужащих – мы не наступаем. Это все вымышленные вещи, просто фейки", – говорится в заявлении штаба.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также присоединился к опровержениям.

"Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина: не нападала на Донецк, Луганск, не посылала диверсантов или БТРы через границу, не обстреливала территорию РФ или КПП на границе, не совершала диверсий, не планирует подобные действия", – написал министр в своем Twitter.

Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:



❌Не нападала на Донецьк, Луганськ

❌Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон

❌ Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні

❌Не вчиняла диверсій



Не планує подібних дій.



Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022