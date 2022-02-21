Плюсовая температура и дожди: погода 22 февраля

Украину завтра накроют дожди, температура воздуха в течение дня будет держаться на отметках со знаком "плюс", однако в некоторых областях ночью возможен небольшой мороз и порывы ветра.

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Во вторник, 22 февраля, в западной части страны днем ожидается от +5°С до +9°С, в центральных, северных и восточных регионах синоптики обещают от +9°С до +11°С. Больше всего воздух прогреется на юге – от +10°С до +12°С, только в Одесской области столбики термометров покажут от +8°С до +10°С. Теплее всего будет в Крыму, где прогнозируют до +13°С. Ночью температура будет держаться чуть выше нуля. Так, на западе, востоке и севере прогнозируется от 0 до +3°С, в Волынской и Ровенской областях возможен небольшой мороз до -1°С. В центральной части ночью ожидается от +1°С до +4°С, в южной – до +6°С.

В западной, частично центральной, северной части и Донецкой области 22 февраля обещают небольшую облачность без осадков, ночью местами возможен дождь. На остальной территории дождь ожидается днем. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, днем на западе местами порывы 15-20 м/с.

В столице Украины, Киеве, 22 февраля ожидается температура воздуха от +9°С до +11°С днем и от +2°С до +4°С ночью, ветер 5-10 м/с.