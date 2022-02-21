Ford представил новую технологию безопасности Directional Audio Alerts

Американская компания Ford начала испытания новой системы безопасности Directional Audio Alerts. Она будет использовать привычные для человека звуки для предупреждения об опасности, сообщает Обозреватель.

В повседневной жизни человека окружают множество звуков, многие из которых на уровне рефлексов привлекают его внимание. Например, когда мы слышим звонок велосипеда, мы инстинктивно оборачиваемся на звук, чтобы не столкнуться с велосипедистом и уступить ему дорогу. В компании Ford решили использовать этими человеческие особенности восприятия окружающего мира для системы безопасности в автомобиле.

В системе Directional Audio Alerts используется инстинктивное восприятие человеком посторонних звуков. Источник: Ford

Система получила название Directional Audio Alerts. С помощью набора датчиков электроника распознает пешеходов, велосипедистов и машины, а затем через динамики в салоне воспроизводит соответствующие им звуковые сигналы. Характерные и хорошо узнаваемые шумы помогут водителю быстрее понимать характер опасности.

В компании считают, что новая технология позволит улучшить работу существующих систем мониторинга "слепых" зон. Directional Audio Alerts не просто сообщает о потенциальной опасности, а распознает тип объекта и направление его движения. Когда машина, пешеход или велосипедист приближаются к автомобилю, из ближайшего динамика раздается соответствующий звук: звонок велосипеда, шаги или шум работающего двигателя.

Во время тестов 74% водителей смогли распознать источник потенциальной опасности на дороге. Источник: Ford

Тесты в смоделированной ситуации показали, что водители, предупрежденные системой, правильно определили характер и источник опасности в 74% случаев. Даже просто воспроизведение звука из соответствующего динамика позволяла водителю правильно определить местоположение объекта в 70% случаев.

Инженеры Ford также создали реальный сценарий на испытательном треке с автомобилем, выезжающим задним ходом с парковочного места, приближающимся пешеходом и звуком шагов. Участники теста отреагировали на звуки, особенно когда они воспроизводились через специальный динамик.

В будущем эти результаты могут быть улучшены за счет использования трехмерного пространственного звука, аналогичного тому, который используется в кинотеатрах и играх, чтобы водители могли лучше идентифицировать источник опасности.