В "ЛДНР" обратились к Путину за признанием

"Глава ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ДНР", сообщает Страна UA.

Об этом он заявил в прямом эфире канал "Россия 24".

"Также просим зак ﻿ лючить договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и "ДНР", предусмотрев сотрудничество в сфере обороны", - сказал Пушилин.

Сразу после этого "глава ЛНР" Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость "республики".

"Признание Россией "ЛНР" позволит избежать массовой гибели жителей "республики", 300 тысяч из которых - граждане России", - заявил Пасченик.

И Пушилин, и Пасечник попросили рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с РФ, включая оборону.