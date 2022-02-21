Россия формирует боевые группы у границ Украины

Характер движения техники РФ у границ Украины резко изменился и, вероятно, выходит на «исходные позиции для возможного наступления», сообщает Новое время.

"Если раньше гусеничную технику (танки, БМП, САУ) везли почти исключительно на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то теперь они почти везде обычно движутся своим ходом" , — утверждает российская исследовательская группа CIT, которая анализирует данные о войсках из открытых источников.

Исследователи отмечают, что зачастую это движение происходит в считаных километрах от границы. Они добавляют — танки и другая техника движутся вместе с тяжелыми огнеметными системами ТОС, хотя последние и относятся к другому роду войск (РХБЗ).

"Больше всего это похоже на формирование боевых порядков батальонных тактических групп. Мы считаем, что переброска сил из других регионов подошла к концу, и по всей видимости идет выход на исходные позиции для возможного наступления" , — утверждают исследователи.

Также CIT пишет, что некоторые российские солдаты у границы находятся в тяжелых условиях. По их данным, они спят в набитых битком помещениях и не получают централизованного питания.

"Долго держать войска в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни можно ожидать либо наступления, либо частичного отвода войск" , — подчеркивают в CIT.

Также утверждается, что на территории центральной городской больница города Шебекино, всего в 5 километрах от границы, развернут полевой госпиталь. СIT подчеркивает, что его можно использоваться в случае наступательных действий в Харьковской области Украины.