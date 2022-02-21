Цена газа в Европе выросла

Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник переходила к резкому росту почти на 5% на фоне сообщений о предотвращении нарушения госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $897,4 за 1 тыс. куб. м, или €76,53 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

К настоящему моменту стоимость газа замедлила рост до $879,4. Общий рост цены газа с начала дня составляет около 1,7%.