Главы МИД стран Балтии прилетят в Украину

Министры иностранных дел стран Балтии прилетят в Украину, чтобы выразить солидарность и поддержку Украине, сообщает Новое время.

"Чтобы выразить солидарность и поддержку Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность, 23−25 ​​февраля министры иностранных дел стран Балтии совместно посетят Украину" , — написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс в Twitter.

Он также прокомментировал заявления российской пропаганды, которая обвиняет Киев в эскалации ситуации на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей.