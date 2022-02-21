Главы МИД стран Балтии прилетят в Украину
Министры иностранных дел стран Балтии прилетят в Украину, чтобы выразить солидарность и поддержку Украине, сообщает Новое время.
"Чтобы выразить солидарность и поддержку Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность, 23−25 февраля министры иностранных дел стран Балтии совместно посетят Украину", — написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс в Twitter.
Он также прокомментировал заявления российской пропаганды, которая обвиняет Киев в эскалации ситуации на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей.
"Похоже, кто-то в Москве мечтает об Оскаре в номинации Режиссура или Лучший фильм. Тем не менее реализация настолько плоха, что не дотягивает даже до Золотой малины", — написал он.