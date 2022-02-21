Госпогранслужба Украины опровергла информацию о нарушении российской границы

Заявления силовых структур Российской Федерации о якобы нарушении российской государственной границы украинской "диверсионно-разведывательной группой" являются фейком, сообщает Интерфакс-Украина.

"Государственная пограничная служба заявляет, что никаких нарушений государственной границы на направлении российского населенного пункта Митякинская в Ростовской области со стороны подконтрольной украинским властям территории не происходило", - указывается в сообщении Государственной пограничной службы Украины .

Кроме того, Госпогранслужба Украины не получала от российской стороны информации ни о каких нестандартных ситуациях на границе, в том числе связанных с применением оружия.

"Такие сообщения есть не что иное как провокация", - подчеркивают в Госпогранслужбе.

Отмечается также, что подтверждений такого заявления российская сторона также не предоставляет.

Ранее Москва заявила, что силовики РФ уничтожили две БМП и "пятерых нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы".