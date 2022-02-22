В утечке данных из швейцарского банка фигурируют украинские олигархи

Всего в международном расследовании упоминается 2,5 тыс. граждан Украины, в том числе люди из десятки самых богатых украинцев, сообщает UBR.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung и Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провели расследование о клиентах второго крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse. Данные охватывают более 18 000 счетов, открытых за последние более чем 70 лет. В общей сложности речь идет о более чем $100 млрд, пишет "Слідство.Інфо". Ресурс также принимал участие в исследовании вместе с десятками других медиапартнеров.

Так, в утечке данных Credit Suisse упоминаются 2,5 тыс. украинцев, в том числе люди из десятки самых богатых граждан Украины по версии журнала "Forbes Украина" – Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

Что касается Ахметова, свои счета он делил с топ-менеджерами управляющей компании SCM. Журналисты нашли 50 банковских счетов, баланс на одном из которых достигал 497 млн франков в 2016 году.

Со своей стороны в SCM прокомментировали утечку, указав, что месячный наличный оборот на банковских счетах группы часто превышает $100 млн. Также в компании отметили, что факт банковских отношения с Credit Suisse "не является ни новостным, ни особенно интересным".

Одновременно у Коломойского обнаружили один счет на более чем 27 млн швейцарских франков. Также один счет был открыт на имена матери, жены и дочери на сумму 3 млрд в 2007 году. Коломойский объяснил происхождении этих денег продажей акций Evraz.

Однако олигарх указал, что у него нет счетов в Credit Suisse. Это счета другого банка, который потом купил швейцарский банк.

Также в расследовании фигурирует российско-украинский бизнесмен Павел Фукс. Журналисты отметили, что он стал клиентом Credit Suisse в 2014 году, и его счет насчитывал 17 млн франков в 2015 году.

Кроме того, в утечке упоминается закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, экс-глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский, бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров.