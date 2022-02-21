"Укрнафта" увеличивает добычу газа в период высокого спроса

По оперативным данным, в январе 2022 года ПАО "Укрнафта" увеличило добычу природного газа до 94,5 млн м3, что, соответственно, на 3,6% и 0,7% больше по сравнению с январем и декабрем 2021 года, сообщает УНИАН.

В январе этого года Общество добыло 130,5 тыс. т нефти и конденсата, превысив на 5,6% показатель января прошлого года и на 2,6% - показатель декабря 2021 года. Среднесуточные показатели добычи углеводородов также выросли. В январе компания добывала в сутки 4,21 тыс. т нефти и конденсата и 3,05 млн м3 газа.

Производство сжиженного газа на заводах компании в январе составило 10,87 тыс.т, увеличившись на 10% по сравнению с январем 2021 года.

Рост добычи в первую очередь связан с эффективной работой на имеющемся фонде скважин и сокращением периодов простоя оборудования. Кроме этого, положительный эффект оказала введенная в эксплуатацию нефтяная скважина №103 на Верхнемасловецком месторождении в Сколевском районе Львовской области.

"Укрнафта" прилагает усилия для увеличения добычи углеводородов, в частности природного газа. Это является важной задачей как с точки зрения обеспечения внутреннего рынка природным газом во время высокого сезонного спроса, так и для укрепления энергетической независимости страны в долгосрочной перспективе.