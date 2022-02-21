Арбитраж в Гааге начинает слушания по делу "Нафтогаза"

Арбитражный трибунал в Гааге сегодня начинает слушания по определению размера компенсации "Нафтогазу" за упущенную возможность использовать активы в Крыму. Компания требует 10 млрд долларов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении главы НАК Юрия Витренко в Facebook.

"Нафтогаз в этом суде требует компенсации нанесенного ущерба в более 10 млрд долларов, включая проценты" , - написал он.

Как отметил Витренко, стратегически важные энергетические инвестиции стали одной из основных мишеней РФ во время аннексии украинского полуострова в 2014 году.

"Россия незаконно присвоила украинский Крым и уже 8 лет пользуется тем, что принадлежит украинцам, в том числе и национальной компании “Нафтогаз”. Речь идет о месторождениях, буровых установках, подземных хранилищах, кораблях, газотранспортной системе и многих других объектах, которые мы пока не можем использовать" , - добавил он.

Витренко ожидает, что арбитражное решение, слушания по которому начались сегодня, будет принято в начале следующего года, "поскольку это чрезвычайно сложный процесс, что требует нетривиальных аргументов, как юридических, так и экономических, по каждому активу".

Напомним, в феврале 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний группы "Нафтогаз" подали ответ на встречное заявление Российской Федерации относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге