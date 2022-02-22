Госбюджет потеряет миллиарды в случае увеличения ренты на газ - экономист

Государственный бюджет Украины потеряет более 24 млрд гривен налогов только в этом году, в случае увеличения ренты на добычу газа, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Об этом говорится в исследовании Ukraine Economic Outlook, которое опубликовал экономист Михаил Кухар.

"По расчетам Ukraine Economic Outlook, экономический эффект от принятия законопроекта №7038 для Государственного бюджета Украины-2022 только в части уплаты налогов будет отрицательным и составит минус 24,2 млрд гривен" , - написал он.

Кухар добавил, что рост рентных ставок приведет к 300% росту валовых расходов (себестоимости) добычи газа, что в итоге приведет к увеличению цен на газ внутренней добычи до 600-1000 долларов/тыс. куб. м.

Также по оценке Ukraine Economic Outlook падение добычи с такой высокой себестоимостью увеличит потребности в закупке импортного газа уже в 2025 году до 7 млрд долларов.

Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.