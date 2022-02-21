Шойгу: возвращение Украиной я/о будет " крайне опасно"

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал возможность возвращения Украине ядерного оружия, сообщает Новое время.

Во время заседания Совбеза РФ министр заявил, что у Украины больше возможностей в плане ядерного оружия, чем у Ирана и КНДР, и возвращение ею статуса ядерной державы будет «крайне опасно». По его словам, на территории Украины может появиться тактическое ядерное оружие:

«За долгие годы советской власти там были созданы возможности по созданию такого оружия и его носителей… Есть оборудование, есть технология, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, гораздо большие, чем у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят на всех уровнях…».

Президент Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции 19 февраля заявил, что инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума. Этот документ должен обеспечить Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Зеленский сказал, что Украина имеет право потребовать перейти от политики умиротворения к выполнению гарантий безопасности и мира в Украине.

Комментируя инициативу президента, глава МИД Украины заявил: после такого мероприятия Украина должна выйти из переговоров с «конкретными решениями о шагах, которые предпримут для обеспечения ее безопасности».

Будапештский меморандум (Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) — международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией. Документ, подписанный после добровольного отказа Украины от ядерного оружия в начале 90-х, вступил в силу после подписания. В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила его как официальный документ, обязательный для выполнения всеми участниками.