Путин: решение о признании "ЛДНР" будет принято сегодня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос вхождения ЛНР и ДНР в состав России не обсуждается, об этом, сообщает Интерфакс-Украина.

В понедельник в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что поддерживает " предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ ".

"Мы об этом не говорим. Мы этого не обсуждаем", - сказал Путин.

"Мы говорим о признании их независимости или нет", - подчеркнул глава государства.

"Да, я поддерживаю предложение о признании независимости", - заявил на это Нарышкин.

Президент РФ Владимир Путин также заявил, что решение по вопросу о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет принято в понедельник.

"Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня" , - сказал Путин на совещании Совбеза РФ после того, как выслушал мнения членов Совбеза, в том числе премьера РФ Михаила Мишустина, глав МИД, Минобороны, ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии, спикеров обеих палат парламента, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева и секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Выступавшие участники заседания, фактически, единогласно высказались за признание независимости так называемых "ДНР и ЛНР".