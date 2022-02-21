Трансляцию заседания Совбеза РФ могли записать заранее

СМИ транслируют, как президент РФ Владимир Путин проводит большое заседание Совета Безопасности России. Дата и время реального проведения заседания вызвали сомнения, сообщает УНИАН.

Утром в понедельник, 21 февраля, стало известно, что президент РФ Владимир Путин проведет большое заседание Совета Безопасности России.

Согласно сообщениям СМИ, внеочередное заседание началось в 15:53. В то же время российские телеканалы запустили якобы трансляцию заседания СБ РФ вживую.

В кадр попал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу с часами на руке. На них можно разглядеть время - 12:47.