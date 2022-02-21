Украина официально обратилась за консультациями по Будапештскому меморандуму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в в Twitter, что обратился в Совбез ООН с просьбой немедленно обсудить вопросы деэскалации и обеспечения безопасности Украины, основываясь на положениях Будапештского меморандума.

"Согласно инициативе президента Владимира Зеленского я официально обратился к государствам-членам СБ ООН с просьбой немедленно провести консультации в соответствии со статьей 6 Будапештского меморандума для обсуждения неотложных действий, направленных на деэскалацию, а также практических шагов по обеспечению безопасности Украины", - написал Кулеба.