Путину предлагают расширить границы "ЛДНР": От Мариуполя и дальше

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины, которые шире, чем оккупированные сейчас территории востока Украины, сообщает Украинская правда.

Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку: признавать в тех границах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации их Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", - сказал Колокольцев на заседании Совета безопасности РФ 21 февраля.