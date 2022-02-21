При обстреле Новолуганского погиб мирный житель

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявил, что в результате обстрела российскими боевиками пгт Новолуганское погиб мирный житель 1970 года рождения, сообщает Новое время.

В своем Facebook Кириленко сообщил, что в результате обстрела были повреждены объекты инфраструктуры, поселок остался без света и отопления, газопровод перебит.

По данным пресс-центра штаба ООС, по состоянию на 17:00 понедельника, 21 февраля, российские боевики 54 раза нарушили режим прекращения огня, из них 45 раз — с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Четыре украинских военных получили осколочные ранения.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявил, что в результате обстрела пгт Новолуганское погиб мирный житель 1970 года рождения, сообщает Новое время. В своем Facebook Кириленко сообщил, что в результате обстрела были повреждены объекты инфраструктуры, поселок остался без света и отопления, газопровод перебит.

