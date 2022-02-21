Инсайд: Путин подпишет документы о военной помощи "ЛДНР"

По информации журналиста Венедиктова, между Кремлем и фейковыми "республиками" будет заключен ряд соглашений, сообщает Сегодня.

Президент России Владимир Путин подпишет документы о дружбе, границе и военной помощи с фейковыми "республиками" Донбасса.

Такую информацию обнародовал в своем Telegram-канале известный российский журналист, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.