Инсайд: Путин подпишет документы о военной помощи "ЛДНР"

Инсайд: Путин подпишет документы о военной помощи "ЛДНР"

По информации журналиста Венедиктова, между Кремлем и фейковыми "республиками" будет заключен ряд соглашений, сообщает Сегодня.

Президент России Владимир Путин подпишет документы о дружбе, границе и военной помощи с фейковыми "республиками" Донбасса.

Такую информацию обнародовал в своем Telegram-канале известный российский журналист, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Завтра Дума и Совфед сразу примут законы о дружбе и границе с "ДНР/ЛНР", а также о военной взаимопомощи и президент подпишет их", – пишет он.

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