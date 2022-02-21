ЕС обнародовал решение о санкциях для пяти депутатов Госдумы РФ

Европейский союз принял решение ввести санкции по отношению к пяти депутатам Государственной Думы РФ, которые были избраны в аннексированном Россией украинском Крыму, сообщает Интерфакс-Украина.

Решение обнародовано в понедельник в Брюсселе. Имена этих лиц не указаны, и будут опубликованы позднее в Официальном журнале.

"Совет принял сегодня ограничительные меры в рамках существующих санкций в отношении еще пяти лиц за активную поддержку действий и проведение политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - сказано в сообщении.

В Европейском совете констатировали, что санкции предприняты в отношении лиц, которые являются депутатами Государственной Думы Российской Федерации, и были избраны от незаконно аннексированного Крымского полуострова и города Севастополя 19 сентября 2021 года, а также главы и заместителя председателя Севастопольской избирательной комиссии.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать нарушение Россией международного права. Более того, ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - подчеркивается в сообщении.

Такие образом, ограничительные меры ЕС в отношении территориальной целостности Украины теперь распространяются на 193 человека и 48 организаций. Активы указанных лиц и организаций подлежат замораживанию, включая запрет на предоставление им средств, и, кроме того, на этих лиц распространяется запрет на поездки, который препятствует их въезду или транзиту через ЕС.