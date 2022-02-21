ЕС обнародовал решение о санкциях для пяти депутатов Госдумы РФ

ЕС обнародовал решение о санкциях для пяти депутатов Госдумы РФ

Европейский союз принял решение ввести санкции по отношению к пяти депутатам Государственной Думы РФ, которые были избраны в аннексированном Россией украинском Крыму, сообщает Интерфакс-Украина.

Решение обнародовано в понедельник в Брюсселе. Имена этих лиц не указаны, и будут опубликованы позднее в Официальном журнале.

"Совет принял сегодня ограничительные меры в рамках существующих санкций в отношении еще пяти лиц за активную поддержку действий и проведение политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - сказано в сообщении.

В Европейском совете констатировали, что санкции предприняты в отношении лиц, которые являются депутатами Государственной Думы Российской Федерации, и были избраны от незаконно аннексированного Крымского полуострова и города Севастополя 19 сентября 2021 года, а также главы и заместителя председателя Севастопольской избирательной комиссии.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать нарушение Россией международного права. Более того, ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - подчеркивается в сообщении.

Такие образом, ограничительные меры ЕС в отношении территориальной целостности Украины теперь распространяются на 193 человека и 48 организаций. Активы указанных лиц и организаций подлежат замораживанию, включая запрет на предоставление им средств, и, кроме того, на этих лиц распространяется запрет на поездки, который препятствует их въезду или транзиту через ЕС.

Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics