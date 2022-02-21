Генконсульство России во Львове прекратило запись на прием

Генконсульство России во Львове прекратило запись на прием

Генеральное консульство Российской Федерации во Львове прекратило запись на прием граждан. При этом выдача справок будет проводиться только по понедельникам с 14:00 до 17:00, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также временной оптимизацией штата Генерального консульства Российской Федерации во Львове, предпринятой по а﻿﻿налогии с действиями ряда западных стран, запись на прием приостановлена", - говорится на сайте российского дипучреждения.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва оптимизирует штаты своих заграничных учреждений в Украине из-за опасений провокаций.

И уже сегодня стало известно, что генеральные консульства России РФ в Одессе и Харькове приостановили запись на прием граждан.

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