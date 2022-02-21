Генконсульство России во Львове прекратило запись на прием

Генеральное консульство Российской Федерации во Львове прекратило запись на прием граждан. При этом выдача справок будет проводиться только по понедельникам с 14:00 до 17:00, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также временной оптимизацией штата Генерального консульства Российской Федерации во Львове, предпринятой по а ﻿﻿ налогии с действиями ряда западных стран, запись на прием приостановлена" , - говорится на сайте российского дипучреждения.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва оптимизирует штаты своих заграничных учреждений в Украине из-за опасений провокаций.

И уже сегодня стало известно, что генеральные консульства России РФ в Одессе и Харькове приостановили запись на прием граждан.