Из дома Медведчука вывозили имущество, его окружила полиция

Возле дома Виктора Медведчука заметили несколько микроавтобусов и автомобилей, там находятся около 20 человек, похожих на охранников, и полицейские машины, сообщает Новое время.

По данным источников Слідства.Інфо, неизвестные заправляли машины и грузили бронежилеты и сумки под оружие в микроавтобусы. Журналисты заявили, что на место прибыл коллега Медведчука по фракции Виктор Черный. Также там зафиксировали черную Toyota, которая может принадлежать сооснователю детективной охранной компании Шторм Андрею Мартынову. Эта фирма много лет охраняет Медведчука, одним из ее владельцев является Черный.

Также возле дома находятся четыре экипажа патрульной полиции. Один из собеседников журналистов предположил, что они могли прибыть на вызов Госбюро расследований.

"Полиция перекрыла автомобилями одну из улиц рядом с домом Медведчука и осматривает с фонариком автомобили, похоже, принадлежащие службе охраны Медведчука, а также все автомобили, пытающиеся выехать с улицы" , — сказано в материале Слідства.﻿Інфо.

Источник издания Украинская правда сообщил, что правоохранителям стало известно о «подозрительном движении» возле дома Медведчука, и несколько экипажей полиции приехали убедиться, что он остается под домашним арестом согласно решению суда.